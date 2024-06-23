Стоимость домов снизилась в Иркутской области за полгода

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование цен и их динамики в сегменте частных домовладений в 85 регионах России за полгода. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутской области за последние полгода дома подешевели на 0,8%. В настоящее время их средняя цена составляет 5,4 млн рублей.

Самые дорогие дома находятся в Москве – их средняя цена составляет 30,4 млн рублей, Санкт-Петербурге – 22,9 млн рублей, Московской области – 19,4 млн рублей, Ямало-Ненецком АО – 13,9 млн рублей, Дагестане – 12,8 млн рублей.

Самые доступные дома можно найти в Курганской области – они стоят 2,9 млн рублей, Еврейской АО – 3,2 млн рублей, Мордовии – 3,6 млн рублей, Архангельской – 3,7 млн рублей, Псковской – 3,8 млн рублей.