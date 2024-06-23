Жительниц Шелеховского района заподозрили в хищении средств маткапитала

Двух жительниц Шелеховского района обвинили в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, женщины с целью хищения денег предоставили в отделение социального фонда фиктивные сведения о покупке на средства материнского капитала несуществующего жилого дома на земельном участке, расположенном в Шелеховском районе.

После предоставления полного пакета документов, содержащего недостоверные сведения о якобы улучшении жилищных условий, на счет одной из обвиняемых из федерального бюджета было перечислено более 616 тыс. рублей.

В действительности улучшать жилищные условия детей соучастницы не собирались. Полученной выплатой женщины распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.