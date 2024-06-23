Почти 4 тысяч человек приняли участие в международном Слата Марафоне

Состоялся VI Иркутский Международный Слата Марафон. В мероприятии приняли участие 3 667 человек из трех стран, а также 14 регионов России, рассказали организаторы.

«Сегодня здесь собралось огромное количество людей – и тех, кто хочет посмотреть, и тех, кто будет бежать. Мне кажется, что мероприятие год от года становится лучше, оно стало настоящим праздником спорта, праздником нашего города. Это, пожалуй, самое массовое спортивное событие у нас в регионе. Очень приятно видеть вас заряженными и бодрыми! Хорошего бега всем», – выступил с приветственным словом председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц.

Участники марафона преодолевали четыре дистанции: 1 км бежали дети от 3 до 8 лет, участники старше – 3, 10 и 21 км. Присутствующие боролись за награды. В этом году призовой фонд составил 166 тысяч рублей. Юные бегуны получили сладкие подарки.

По данным организатора праздника Артема Детышева, места на участие в марафоне закончились задолго до старта – около двух недель назад. Он отметил, что «спрос был лавинообразным». Это связано с популярностью забега и повышением интереса к здоровому образу жизни в Приангарье.