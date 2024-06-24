Иркутяне рассказали, в какой валюте хранят сбережения

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активных иркутян и выяснили, в какой валюте они хранят сбережения. Результаты есть у SIA.RU.

«Большинство иркутян – 52% – по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 34% опрошенных, в евро – 22%. После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось», – говорится в сообщении.

При этом отмечается немалый интерес к китайской валюте: сегодня 26% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины – в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше – американской и европейской.

С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.