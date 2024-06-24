Новости

В России на 50% вырос поток зарубежных туристов

За первые четыре месяца 2024 года прирост зарубежных туристов, посетивших Россию, составил 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу минэкономразвития Максима Решетникова.

«Туризм в России стал более инклюзивным и ориентированным на качество жизни местного населения. Индустрия путешествий создает мощный фундамент для экономического сотрудничества между странами, развивая деловую активность, торговлю и инвестиции», – сказал Максим Решетников.

Он также пояснил, что такой рост показателей связан с развитием туристической инфраструктуры и разнообразием турпродуктов, которые предлагаются иностранным гостям.

Внутренний туризм в России также растет. В 2024 году ожидается больше 90 млн турпоездок внутри страны, что на 30% превышает доковидные показатели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Санкции против Мосбиржи. Что будет с долларом, рублём и евро?
Панику на валютном рынке остановили
Обстановка на валютном рынке близка к панической
«Ситуация как в 2022». Аналитики – о причинах укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес