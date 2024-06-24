Большинство иркутян хранят сбережения в отечественной валюте

Большинство иркутян (52%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 34% опрошенных, в евро – 22%. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже, доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось.

Мы впервые задали вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней немалый: сегодня 26% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины – в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше – американской и европейской. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

Лучшей валютой для хранения сбережений 4 из 10 опрошенных назвали рубль, 15% – доллар и только – 8% евро. Причем горожане до 34 лет чаще называли валютой номер один для сбережений доллар, а те, кто старше – рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу.