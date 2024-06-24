Иркутское производство буронабивных свай получит финансовую господдержку

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Приангарья (ФРП) одобрил заявку Иркутского завода металлоконструкций на получение льготного финансирования. Предприятие намерено модернизировать производство буронабивных свай и крепёжных изделий. Региональный ФРП готов выделить для этого заём на сумму 5,2 миллиона рублей.

Буронабивные сваи – опоры из железобетона, позволяющие сделать прочное монолитное основание. Такое основание выдерживает серьёзные нагрузки как от здания, так и от боковых грунтов и используется там, где по техническим причинам сложно возвести другой вид оснований.

«Для Иркутской области, где строительство ведётся в самых разных климатических условиях, широкое использование буронабивных свай будет способствовать устойчивому и надёжному развитию строительной отрасли», – отметил первый заместитель Председателя регионального Правительства, глава Наблюдательного совета областного ФРП Руслан Ситников.

На заёмные средства Фонда Иркутский завод металлоконструкций собирается приобрести винтовой компрессор, аппарат лазерной сварки и листогибочные гидравлические прессы. Общая инвестиционная стоимость проекта модернизации — 12,7 миллиона рублей, сумма льготного займа ФРП — 5,2 миллиона. Он одобрен по программе «Проекты развития региона»: процентная ставка на первые 3 года пользования займом составляет всего 1%, а на последующие два года — 3%. Прогнозируемая налоговая отдача в бюджеты всех уровней за всё время пользования займом в 3 раза превысит его сумму.

«Проект предусматривает возможность производства не только буронабивных свай, но и крепёжных изделий. С первого квартала 2025 года компания выйдет на полную производственную мощность. За 5 лет — период пользования займом — ИрЗМК выпустит свыше 2 тысяч единиц свай, а также более 50 тонн гаек и болтов», — объясняет директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

На текущий момент капитализация ФРП Иркутской области превышает 600 миллионов рублей. Фонд является ключевым институтом развития для промышленных отраслей Приангарья, будучи источником льготного финансирования. Также он осуществляет выплату компенсаций производственным предприятиям по региональным государственным программам.

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