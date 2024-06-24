Количество успешных стартапов в агротехнологиях вырастет на более чем 20% к 2025 году

В России сформирована благоприятная среда для развития и внедрения агротехнологий. К 2025 году количество проектов отрасли на стадии TRL 5 и выше может удвоиться по отношению к уровню 2022 года и достичь около 500 стартапов. Такой прогноз на Всероссийском Дне поля озвучила управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Наталья Мендус.

«В 2023 году ряд проектов на ранней стадии начал стремительно расти и темп их развития опережает ряд других технологических отраслей. Прирост числа таких стартапов уже составил около 20-25% ежегодно и продолжает расти. Все больше студенческих стартапов выходят из затяжного НИОКРа, в отрасли поваляются “стартапы для стартапов”, зарабатывающие на развитии своих коллег-инноваторов, а получение поддержки со стороны банка стало неотъемлемым этапом в становлении агротех-стартапа. Сейчас на рынке не менее 400 таких проектов и мы рассчитываем, что уже в 2025 году их станет около 500, тем самым вдвое превосходя количество 2022 года», – отметила Наталья Мендус, управляющий директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Спикер подчеркнула, что в России выстроена благоприятная среда для развития проектов в агротехе. Действует развитая экосистема мер поддержки как зрелых технологических решений, так и молодежных стартапов в сельском хозяйстве. Ряд акселерационных программ, поддержка в привлечении инвестиций и предоставление доступа к глубокой отраслевой экспертизе способствуют росту числа высокотехнологичных проектов в АПК, а просветительская деятельность Банка среди представителей агробизнеса позволяет все большему числу хозяйств внедрять новейшие решения.

Для сектора АПК, как и в целом для экономики и благосостояния населения, по словам Натальи Мендус, нужно ускоренными темпами расширять применение цифровой мелиорации, как стратегически важной категории технологий для продовольственной безопасности страны. Будучи одним из основных потребителей воды, технологии мелиорации позволяют сохранять ценные стратегические запасы и расходовать их наиболее эффективно. Технологии цифровой мелиорации сокращает использование воды до полутора раз, увеличивает возможности прогнозирования урожая и повышает урожайность на 10-20%.

В самом комплексе цифровой мелиорации сочетаются технологии для максимально эффективного управления сельскохозяйственными землями, среди которых: интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), система информационного обеспечения финансового менеджмента (FMIS), дроны, капельное орошение и точное земледелие. Они на российском рынке во многом превосходят зарубежные аналоги, в том числе, способствуя импортозамещению менее эффективных зарубежных аналогов.

В рамках рассмотрения мирового опыта управляющий директор по работе со стартапами привела опыт Испании. Так, в засушливых регионах страны системы точного земледелия на основе IoT позволили снизить потребление воды, повысить урожайность и снизить затраты на производство в теплицах.