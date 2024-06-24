Рантье смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

Власти хотят стимулировать собственников декларировать доход. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

Сейчас право на компенсацию имеют:

ИП на общей системе налогообложения, то есть те, кто платит НДФЛ;

физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам;

нотариусы и адвокаты;

авторы, получающие вознаграждение.

Теперь Минфин предлагает распространить вычет и на других физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. В ведомстве пояснили, что это не касается самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) вместо НДФЛ.

В частности, поправки коснутся граждан, систематически сдающих в аренду жилье, без перехода на ИП или НПД, отметил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев.

– Такая инициатива – следствие принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда № 6-П. В этом деле рассматривались ситуации, когда налоговые органы признавали деятельность физлиц фактически предпринимательской, хотя эти люди не были должным образом зарегистрированы, – отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Иркутской области за последние полгода дома подешевели на 0,8%. В настоящее время их средняя цена составляет 5,4 млн рублей. Самые дорогие дома находятся в Москве – их средняя цена составляет 30,4 млн рублей, Санкт-Петербурге – 22,9 млн рублей, Московской области – 19,4 млн рублей, Ямало-Ненецком АО – 13,9 млн рублей, Дагестане – 12,8 млн рублей.

Самые доступные дома можно найти в Курганской области – они стоят 2,9 млн рублей, Еврейской АО – 3,2 млн рублей, Мордовии – 3,6 млн рублей, Архангельской – 3,7 млн рублей, Псковской – 3,8 млн рублей.