Центробанки наращивают запасы золота

Цена на золото, и так находившаяся вблизи исторических максимумов, с начала года совершила резкий рывок вверх. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Всемирного совета по золоту (WGC).

Тройская унция драгоценного металла выросла более чем на 300 долларов, или 15%, в определенный момент даже пробив отметку в 2400 долларов. С тех пор она стабилизировалась, но осталась на крайне высоких по историческим меркам уровнях. Нет особых оснований полагать, что в ближайшее время ситуация изменится.

69% банкиров считают, что через пять лет в их резервах будет «умеренно» или «значительно» больше золота.

Для сравнения, в 2022 году таких было 46%, а в 2023-м – 62%. Напротив, доля тех, кто думает, что объемы золота в хранилищах уменьшатся, упало с 24 до 13%. То же самое и по более краткосрочному прогнозу: 81% опрошенных полагает, что в следующие 12 месяцев золота в резервах прибавится – рекорд за все время. И впервые ни один респондент не предположил, что центробанки будут продавать драгоценный металл.

Если же отвечать за собственное учреждение, то и здесь респонденты выразили уверенность в чистых закупках золота – 29% (в снижение запасов верят только 3%), что также стало историческим максимумом. В 2019 году таких было 8%, в 2022-м – 25%.

Ранее стало известно, что большинство иркутян (52%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 34% опрошенных, в евро – 22%. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже, доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось.

Мы впервые задали вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней немалый: сегодня 26% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.