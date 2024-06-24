3500 человек поучаствовали в VI Иркутском Международном Слата Марафоне

Спортивный праздник уже в шестой раз провели компания «Слата», оргкомитет Марафоны БАМ и администрация Иркутска.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети "Слата"

23 июня в Иркутске прошло самое масштабное в Восточной Сибири беговое событие с полумарафонской дистанцией – VI Иркутский Международный Слата Марафон.

В этом году в мероприятии приняли участие любители бега из 3 стран, 14 регионов и 70 муниципальных образований Российской Федерации.

«Мне кажется, мероприятие год от года становится только лучше. Это праздник спорта, праздник нашего города! Мне очень приятно видеть всех – профессиональных бегунов и любителей, кто пришел семьями и привел на забег своих малышей, и вообще всех тех, кто каждый год с нами», – поприветствовал бегунов председатель совета директоров группы компаний «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети "Слата"

В 2024 году для участия в забеге зарегистрировалось 3 667 человек.

Основными дистанциями были – 10 и 21 км. В связи с повышенными требованиями для проведения массовых мероприятий марафонская дистанция в 42 км была исключена. Дистанция «Слата Фан-Ран» – 3 км, по традиции, самая многочисленная по количеству заявок – более 1900. Дистанция Слата Kids протяженностью 1 км вновь собрала около 500 детей.

«Такие спортивные мероприятия объединяют единомышленников и показывают, что массовая физическая культура и спорт доступны, сохраняют заложенные спортивные традиции, а также вовлекают в ведение здорового образа жизни детей и молодежь. И мы прикладываем все усилия, чтобы Слата Марафон вошел в ежегодную историю города не только как массовое беговое событие, но и как семейный праздник», – добавил управляющий директор торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети "Слата"

Беговое сообщество растет с каждым годом, и Слата Марафон занял почетное и достойное место в череде городских событий, благодаря высокому интересу со стороны горожан и жителей области.

«В этом году совершенно уникальная ситуация – такое гендерное равенство! Мы давно хотели, чтобы девушки бегали наравне с мужчинами. И в этом году зарегистрировано 1824 участницы и 1843 участников-мужчин», – подчеркнул руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев.

Яркое беговое событие посетили жители не только Иркутска и Иркутской области, но также Китая и Кыргызстана, 14 регионов РФ: Московская, Санкт-Петербургская, Калининградская, Новосибирская, Кемеровская, Сахалинская области, а также Забайкальский, Красноярский, Алтайский, Краснодарский, Приморский, Хабаровский края, Республика Бурятия и др.

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, разыграв призовой фонд. Каждый участник на всех дистанциях получил заслуженную медаль финишера. На шестой медали был отчеканен облик Якова Похабова.