Центробанк ждет роста потребительского кредитования

В 2024 году объем может увеличиться на 7-12%. Об этом пишут «Известия».

По данным Центробанка, средства населения в I квартале 2024 года выросли на 3,8% на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам. Это стало рекордным показателем для данного периода.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за I квартал более чем в два раза по сравнению с IV кварталом 2023 года – до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году ЦБ повысил до 8-13 с 6-11%.

Ипотека значительно замедлилась – до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года.

«Прогноз на год сохраняется в диапазоне 7-12%, – говорят в ЦБ. – Потребительское кредитование, напротив, заметно ускорилось – до 3,7%, что связано с высокой потребительской активностью в результате роста доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен Центробанком до 7-12 с 3-8%».

Напомним, что по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в мае 2024 года составило 2,29 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в апреле 2024 года – 2,30 млн ед.). При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в мае 2024 года, снизился по сравнению с апрелем еще существеннее (-2,9%) и составил 234,9 млрд. руб. (в апреле 2024 года – 242,0 млрд руб.).