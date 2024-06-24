Больше половины домов в России стоят дешевле однокомнатных квартир

Сегодня полноценную «однушку» в новостройке можно приобрести за 5 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

«Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России выросла до 133 тыс. рублей, в итоге стоимость полноценной однокомнатной квартиры площадью 38 кв. м сейчас в среднем составляет чуть более 5 млн рублей. Такой рост стоимости привел к увеличению интереса россиян к индивидуальному жилью», – рассказал директор «Винзера» Денис Жалнин.

В России сейчас, без учета дач, продается более 300 тыс. вариантов домов, при этом 54% из них стоят менее 5 млн рублей, 26% – от 5 до 10 млн рублей, 13% – от 10 до 20 млн рублей, 3% – от 20 до 30 млн рублей, стоимость остальных домов превышает 30 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Иркутской области за последние полгода дома подешевели на 0,8%. В настоящее время их средняя цена составляет 5,4 млн рублей. Самые дорогие дома находятся в Москве – их средняя цена составляет 30,4 млн рублей, Санкт-Петербурге – 22,9 млн рублей, Московской области – 19,4 млн рублей, Ямало-Ненецком АО – 13,9 млн рублей, Дагестане – 12,8 млн рублей.