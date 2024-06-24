«Алые паруса» в Иркутске: как это было

«Алые паруса» в Иркутске 2024.

Фото команды яхты «Чарли»

Уже третий год подряд у ледокола «Ангара» в Иркутске проходит фестиваль «Алые паруса». С каждым годом он становится всё популярнее, в этом году на берегах Иркутского водохранилища собрались тысячи иркутян.

«Мероприятие уже становится традиционным. Ведь у нас для этого все есть: водная гладь, активное парусное сообщество и много молодежи», – отметил один из инициаторов праздника, депутат городской Думы Алексей Вепрев.

Программа стартовала с утра с мастер-классов о парусном спорте и виндсерфинге. Во второй половине дня горожане могли поучаствовать в регате и увидеть гонки спортивных яхт на Чертугеевском заливе. Вальс яхт – заключительная и наиболее зрелищная часть фестиваля, в этом году в ней участвовали команды более 40 яхт.

Напомним, что идея мероприятия пришла из Санкт-Петербурга. В Иркутске впервые событие состоялось в 2022 году, в нем участвовали 200 спортсменов на 28 яхтах.