РСХБ в Иркутской области отмечает рост спроса на сельский потребкредит

На фоне роста ключевой ставки и ставок по кредитным программам банков, популярность субсидированного кредита на благоустройство домов для жителей сельских территорий резко возросла среди населения Иркутской области. Так, за 5 месяцев 2024 года жители Приангарья оформили в региональном филиале Россельхозбанка вдвое больше кредитов, чем за 2 предыдущих года.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что потребительский кредит на благоустройство для жителей села с льготной процентной ставкой на благоустройство домовладений разработан в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его можно получить либо на приобретение и монтаж оборудования для установки электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, либо на ремонт жилого дома или квартиры, расположенных на сельской территории.

«Часть ставки по этому кредиту банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается льготной. На данный момент составляет от 3,25% до 5% годовых при условии личного и имущественного страхования, выполнения всех обязательств по кредитному договору и предоставления субсидий банку. Важное условие – кредит целевой. Это значит, что работы можно проводить только по договорам подряда, заключённым с организациями-исполнителями», - рассказала Наталья Баркова.

Кредит может получить гражданин РФ в возрасте от 23 до 65 лет, имеющий постоянную регистрацию в сельской местности.

Минимальная сумма кредита – 30 тысяч рублей, максимальная для нашего региона до 500 тысяч включительно. Причем эту сумму можно получить на каждую цель кредита: отдельно на ремонт до 500 тысяч рублей и отдельно на благоустройство (проведение коммуникаций) тоже до 500 тысяч рублей. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев. Есть возможность погасить данный кредит досрочно – частично или полностью, без комиссий.

«Прожив несколько лет, мы поняли, что зимой очень холодно. Изначально мы взяли в Россельхозбанке сельскую ипотеку. Потом оформили сельский потребительский кредит. Процентная ставка для населения очень удобная, так как зарплаты у нас не такие высокие. Нам рассчитали ежемесячный платеж. На сумму 500 тыс. рублей на 5 лет ежемесячные выплаты составили чуть меньше 10 тыс. рублей. Нас это устроило и очень выручило. Мы довольны. До зимы мы точно все уже сделаем ремонт и будем жить в более комфортных условиях» – рассказала жительница Иркутского района Екатерина Замоздра.

Подробную информацию по кредитным продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном с айте банка.