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Банк Уралсиб предлагает снимать наличные с бизнес-карт «Мир» в кассах магазинов

Банк Уралсиб предлагает новую услугу для держателей бизнес-карт «Мир» – получение наличных средств в рублях в магазинах при совершении покупки.

Для получения наличных при совершении покупки:

  •  перед покупкой сообщите кассиру сумму, которую необходимо снять с бизнес-карты*;
  •  подтвердите покупку вводом ПИН-кода;
  •  получите наличные и чек, подтверждающий покупку и получение наличных с карты.

Услуга автоматически доступна для держателей любых бизнес-карт «Мир». Подробную информацию о бизнес-картах и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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