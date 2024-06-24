1,42 млн руб. – средний размер автокредита в мае

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,42 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (в апреле 2024 года – 1,40 млн руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в мае 2024 года вырос на 3,3% (в мае 2023 года – 1,37 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в мае 2024 года отмечен в:

Москве (1,95 млн руб.),

Московской обл. (1,68 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,67 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,54 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,53 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Республика Дагестан (+7,0%),

Оренбургская обл. (+5,7%),

Красноярский край (+5,0%),

Удмуртская Республика (+4,5%)

Республика Татарстан (+4,1%).

В то же время в ряде регионов в мае было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе, в:

Ханты-Мансийском АО (-4,6%),

Иркутской обл. (-2,1%),

Пермском крае (-2,0%),

Ленинградской обл. (-1,2%),

Вологодской обл. (-1,0%),

Санкт-Петербурге (-0,9%).

В Москве средний чек автокредита в мае вырос на 1,6%.

«Если в прошлом году средний размер автокредита в основном увеличивался по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель немного снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 – 1,45 миллиона рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это произошло по причине скидок, акций и субсидирования ставок со стороны дистрибьюторов. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».