ИЭСК признана одной из лучших в развитии социального партнерства в городе Иркутске

Компания стала лидером в городском конкурсе «Лучшая организация города Иркутска по развитию социального партнерства».

Иркутская электросетевая компания признана одной из лучших в сфере социальной эффективности и развитии социального партнерства по итогам работы 2023 года. Компания заняла первое место в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».

Конкурс был организован администрацией города совместно с объединением работодателей города Иркутска в составе Ассоциации Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», Координационным советом организаций профсоюзов города Иркутска.

Победители были награждены дипломами мэра города Иркутска.

Участники состязались в нескольких номинациях «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Транспортировка и хранение», организации сферы образования, здравоохранения, культуры. Всего в конкурсе приняли участие почти 50 номинантов.

В настоящее время в ИЭСК трудятся более 3 тысяч человек, из них более тысячи сотрудников в подразделениях в городе Иркутске. Компания занимает ведущее положение на территории региона в области передачи и распределения электроэнергии. Стабильность производственной деятельности во многом достигается за счет серьезного внимания к деятельности, связанной с мерами поддержки сотрудников коллектива.

«В ИЭСК уделяется большое внимание решению задач в области регулирования социально-трудовых отношений. Недавно мы получили аналогичную награду за третье место в областном конкурсе. Комиссия оценивала такие показатели, как наличие действующего коллективного договора, отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, отсутствие нарушений трудового законодательства», – рассказал Александр Дурнов, директор по персоналу – руководитель аппарата ИЭСК.

Меры социальной поддержки, контроль исполнения трудового законодательства – приоритетные направления кадровой работы ИЭСК.