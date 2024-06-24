Свой Вклад на шесть месяцев — в топ-10 среднесрочных депозитов

Вклад от Своего Банка вошел в число самых выгодных предложений банков по вкладам. Аналитики финансового портала Bankiros.ru составили рейтинг депозитов сроком на шесть месяцев. В топ-10 — Свой Вклад со ставкой до 17%.

В экспертный рейтинг вошли депозиты с высокими процентными ставками. Также учитывалась возможность онлайн-оформления. Свой Вклад получил высокие оценки в таких категориях, как доходность, заявленная и реальная ставка, наличие ежемесячной капитализации и минимальная сумма вклада.

Свой Вклад со ставкой до 17% годовых можно оформить на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Проценты по вкладу начисляются в конце каждого месяца, что обеспечивает дополнительную выгоду за счет ежемесячной капитализации. Клиентам доступно пополнение вклада, минимальная сумма составляет 5 000 рублей.

Открыть вклад можно онлайн — через интернет-банк или мобильное приложение Своего Банка. Для заполнения заявки потребуется лишь пара минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно. Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на открытие вклада можно на сайте Своего Банка.

Свой Вклад от Своего Банка уже не раз получал признание в финансовом сообществе. Напомним, ранее Свой Вклад от Своего Банка был номинирован на финансовую премию «Сравни» в категории «Вклад года», вошел в топ-5 вкладов по версии «РБК Инвестиции» и занял первое место в рейтинге годовых вкладов от Банки.ру.