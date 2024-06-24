В каждой пятой семье в Иркутске успешными в карьере оказались старшие дети

В большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители двух совершеннолетних детей из города.

В Иркутске, в семьях, имеющих двух детей, часто оба ребенка одинаково успешны. 48% родителей ответили, что старшие и младшие дети окончили школу примерно одинаково. В 60% семей оба ребенка поступили в вуз и в большинстве случаев показывали одинаковые успехи в учебе.

В каждой второй семье дети закончили школу по-разному: 30% опрошенных родителей рассказали про успехи старших, 22% считают более успешными младших детей. При поступлении в вуз или колледж, судя по ответам родителей, удача также чаще была на стороне старшего ребенка (17% ответов свидетельствуют о превосходстве первенца, 8% – младшего ребенка).

Понятно, что разница в возрасте работает не в пользу младших детей. И все-таки нашлось исключение. В тех семьях, где оба ребенка закончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего.