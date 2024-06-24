Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске

23 июня в Красноярске на Центральной набережной у «Капитанского клуба» отметили XXXV Всероссийский олимпийский день, организатором которого выступили Олимпийский совет Красноярского края, Министерство спорта Красноярского края и Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки». Партнером мероприятия стал Банк Уралсиб.

Несколько тысяч человек стали гостями юбилейного спортивного праздника. Красноярцев и гостей города ждала насыщенная программа: показательные выступления спортивных коллективов, пауэрлифтинг, мастер-классы, встречи с известными спортсменами - участниками, призерами и чемпионами Олимпийских игр. Гости также получили возможность попробовать себя в различных видах спорта, победителям соревнований вручили подарки от Банка Уралсиб.

«Прошедший спортивный праздник показал стремление жителей Красноярска к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Уралсиб принимает участие в различных социальных проектах Сибирского региона, поддерживает культурные, спортивные и образовательные мероприятия», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов. Он также добавил, что участие в таких полезных инициативах Банк Уралсиб рассматривает как одно из важных направлений взаимодействия с жителями, предприятиями и организациями края.