Свой Банк поднимает ставки по всем вкладам

С 25 июня Свой Банк повышает процентные ставки по всей линейке вкладов.

Максимальная ставка установлена по вкладам «Свой Вклад промо» и «Свой Вклад Банки.ру»: 18,20% с учетом капитализации при размещении средств на полгода. Для вкладов на 91 и 367 дней ставка с ежемесячной капитализацией составит 17,20%.

«Свой Вклад промо» можно открыть на сумму от 300 000 до 500 000 000 рублей. Свой Банк предлагает гибкие условия: пополнение вклада не влияет на ставку, а проценты начисляются ежемесячно. Возможна автоматическая пролонгация. «Свой Вклад промо» доступен клиентам, у которых не было активного вклада в течение 91 дня до оформления нового депозита. «Свой Вклад Банки.ру» можно оформить на маркетплейсе Banki.ru, минимальная сумма — 30 000 рублей.

Также повышаются ставки по вкладу «Свой Вклад»: до 18,00% с капитализацией для вкладов на 181 день. При размещении средств на срок 91 и 367 дней эффективная ставка составит 17,00%. Вклад можно оформить онлайн — через мобильное приложение или на сайте банка, минимальная сумма — 30 000 рублей. В дополнение к вкладу выдается дебетовая карта с бесплатным обслуживанием и доставкой.

В офисах Своего Банка в Саратове и Энгельсе можно открыть вклады «Выгодный+», «Выгодный», «Высокий процент». Новые ставки по вкладам на три месяца составляют 16,50-16,70%, на полгода — 17,50–17,70%, на год — 17,00–17,20%. Предусмотрена возможность пополнения средств. Ознакомиться с условиями вкладов можно на сайте банка.