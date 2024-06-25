ЕС частично разрешил ввоз российских алмазов. Что это значит?

В рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия уточнила ограничения против российских алмазов. В релизе регулятора говорится, что запрет ЕС на импорт алмазов из РФ не относится к вывезенным за пределы России до введения ограничений камням. Также разрешен временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или ремонта.

Кроме этого, власти Евросоюза разрешили «временный импорт или экспорт ювелирных изделий» для их реставрации или проведения торговых выставок.

На фоне новостей акции АЛРОСА растут на 3%.

Аналитики БКС Мир инвестиций подчеркивают, что санкции против российских алмазов не окажут заметного влияния на деятельность компании, так как сложно точно отследить происхождение камней. Тем не менее взгляд аналитиков БКС на бумаги АЛРОСА «негативный». Они отмечают, что «слабость мирового алмазно-бриллиантового рынка, затяжное падение цен (более двух лет) — ключевые факторы в кейсе АЛРОСА».