Россельхозбанк поздравил Иркутский ГАУ с 90-летним юбилеем

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня основания Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского.

За 90 лет университет подготовил более 50 тысяч специалистов для сельского хозяйства, которые внесли весомый вклад в развитие АПК Иркутской области, Сибирского федерального округа и страны в целом. Сегодня ИрГАУ - единственный на территории Иркутской области и Забайкальского края вуз аграрного профиля. Университет готовит более 9000 студентов по специальному профессиональному и высшему образованию по 56 образовательным программам. В рамках реализации концепции агробизнес-образования университет курирует 37 агроклассов.

Поздравляя ректора и коллектив вуза с праздником, Наталья Баркова отметила, что Иркутский аграрный университет и Россельхозбанк связывают долгие годы дружбы и плодотворного сотрудничества.

«Уже много лет ИрГАУ активно сотрудничает с банком в разных направлениях – от стипендиальной программы для студентов и молодых ученых до работы над проектом «Школа фермера». Уверена, наше взаимодействие даст новый импульс к развитию отрасли, появлению перспективных проектов и привлечению профессиональных кадров в сельское хозяйство. Желаем коллективу университета дальнейшего процветания, достижения поставленных целей, смелых проектов и новых открытий. Огромное спасибо за ваш самоотверженный труд, профессионализм и неравнодушный подход к делу», - отметила Наталья Баркова.

Гостями торжественного мероприятия также стали выпускники учебного заведения, ректоры аграрных вузов и представители научного сообщества из разных регионов России и из-за рубежа, а также представители исполнительной и законодательной власти Иркутской области. После праздничной программы участники мероприятия высадили памятную аллею молодых елей рядом с главным корпусом университета.