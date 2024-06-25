Рынок рассрочки могут начать регулировать до конца года

Вопрос о регулировании рынка рассрочки возник два года назад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Как отмечал ЦБ, в отличие от заемщиков банков и МФО в этом случае у потребителя нет информации обо всех условиях договора, стоимости услуг и размере возможной переплаты. Также пользователь может не знать о высоких штрафах за просрочку и не сумеет воспользоваться реструктуризацией.

– Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом. Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит, – указывается в ответе пресс-службы ЦБ на запрос «Известий».

Кроме того, необходимо ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков, добавили там.

Напомним, что по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в мае 2024 года составило 2,29 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в апреле 2024 года – 2,30 млн ед.). При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в мае 2024 года, снизился по сравнению с апрелем еще существеннее (-2,9%) и составил 234,9 млрд. руб. (в апреле 2024 года – 242,0 млрд руб.).