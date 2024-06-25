Лимиты по льготной ипотеке перераспределяют за неделю до окончания программы

Ряд крупнейших банков уже перестали принимать заявки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление «ДОМ.РФ».

ДОМ.РФ завершает перераспределение лимитов по льготной ипотеке на новостройки по заявкам банков. Для получения возмещения недополученных доходов финансовым организациям важно заключить кредитные договоры до 1 июля 2024 года включительно.

– Это позволит максимальному числу граждан, которые планируют приобрести жилье, воспользоваться льготным кредитованием, – сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Сейчас общие лимиты выдач в сумме для всех банков – 6,19 трлн рублей (за все время действия программы). К 20 июня, судя по данным ДОМ.РФ, организации выдали таких ссуд на 5,97 трлн.

Ранее стало известно, что в Иркутской области за последние полгода дома подешевели на 0,8%. В настоящее время их средняя цена составляет 5,4 млн рублей. Самые дорогие дома находятся в Москве – их средняя цена составляет 30,4 млн рублей, Санкт-Петербурге – 22,9 млн рублей, Московской области – 19,4 млн рублей, Ямало-Ненецком АО – 13,9 млн рублей, Дагестане – 12,8 млн рублей.