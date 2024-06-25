Азиатско-Тихоокеанский банк стал лауреатом премии Digital Leaders Award 2024

Мобильное приложение Азиатско-Тихоокеанского банка «АТБ банк» было отмечено премией в области цифровизации Digital Leaders Award 2024 в номинации «Проект года в бизнесе» в категории «Банковские онлайн-услуги». Церемония вручения прошла в Центре событий РБК в Москве.

Приложение «АТБ банк» было создано штатной командой разработки АТБ в прошлом году как пилотный проект и запущено параллельно с основным приложением для отладки процессов. Уже тогда экспертный совет премии высоко оценил сервис, посчитав серьезным шагом в трансформации цифровых процессов банка и развитии дистанционного обслуживания.

В 2024 году мобильное приложение «АТБ банк» – это полноценный технологичный сервис, соответствующий основными тенденциями банковской цифровизации и имеющий принципиальное значение в повышении доступности финансовых продуктов и услуг. С «АТБ банк» стало возможным перевести многие процессы в онлайн, автоматизировать их и сделать быстрее и удобнее.

«В современном мире цифровые каналы очень важны, наличие качественных онлайн-сервисов демонстрирует, что банк идет в ногу со временем и инвестирует в цифровые технологии. При создании приложения «АТБ банк» мы изучили лучшие практики и обратились к нашим клиентам, проанализировали их потребности, ожидания и видение будущего приложения. В результате получилось реализовать пользовательско-ориентированный мобильный банк, решающий разнообразные задачи и играющий значимую роль в повышении эффективности бизнеса. Мы благодарны за признание достижений нашей команды, которая вложила свои знания, экспертизу и усилия в разработку», – рассказала управляющий директор банка Татьяна Савеленко.

«Мы стремились воплотить в этом сервисе передовые технологии, интуитивный дизайн и высокий уровень функциональности. Цель состояла в том, чтобы предоставить пользователям исключительный опыт мобильного банкинга, объединив удобство, безопасность и широкий спектр услуг. Эта награда подтверждает, что мы смогли этой цели достичь, и мотивирует продолжать совершенствовать приложение, внедряя новые решения и услуги для лучшего обслуживания наших клиентов», – поделился директор департамента развития дистанционных сервисов Павел Монахов.

Премия Digital Leaders Award награждает лучшие цифровые продукты и решения, начиная с 2020 года. В состав экспертного совета премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.