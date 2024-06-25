Альфа-Банк повышает ставки по вкладам в рублях до 18%

Альфа-Банк с 20 июня повысил ставки по вкладам в рублях на сроки от 6 месяцев до двух лет.

Максимальная ставка 18% годовых действует для всех клиентов на вклады сроком на 3 года. Клиенты Alfa Only могут получить такую же ставку по вкладу на один год.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб. Клиентская база составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.