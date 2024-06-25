Альфа-Банк продолжает Альфа-Пятницы с кэшбэком 100% во «Вкусно — и точка»

Альфа-Банк запускает Альфа-Пятницы во «Вкусно — и точка». Каждую пятницу с 21 июня по 19 июля банк будет возвращать кэшбэк 100% на акцию дня во «Вкусно — и точка».

Заказать продукт по акции «Вкусный календарь» и получить кэшбэк можно при оплате любой картой банка в ресторанах или приложении «Вкусно — и точка». Новости об Альфа-Пятницах будут выходить в Telegram-канале банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб. Клиентская база составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.