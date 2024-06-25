Альфа-Банк выступил партнером Форума недвижимости «Движение» в Сочи

В ходе Форума Альфа-Банк провел собственную сессию «Бизнес-гонка. Как новые финансовые решения помогают быть впереди конкурентов». Дискуссию модерировал «Квартет И».

Альфа-Банк обладает глубокой отраслевой экспертизой в сфере недвижимости и активно поддерживает ключевые направления. На сессии обсуждались стратегии привлечения новых покупателей недвижимости, выгоды закрытых паевых инвестиционных фондов, новые реалии проектного финансирования и роль цифровых финансовых активов для девелоперов.

Также на Форуме Альфа-Банк представил свой стенд, на котором можно было получить исчерпывающую информацию обо всех продуктах и программах от лидеров банковского сервиса. Дизайн стенда выполнен в стиле «комнаты в квартире» в фирменных оттенках со стеллажами для размещения декора, растениями и удобными функциональными креслами.

Форум по девелопменту и продажам недвижимости «Движение» проходит каждый год и объединяет на своей площадке профессионалов отрасли – девелоперов, риелторов, представителей банков и производителей строительных материалов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб. Клиентская база составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.