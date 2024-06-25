Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в юанях до 6% годовых

С 22 июня Альфа-Банк улучшает условия по Альфа-Вкладу в юанях.

Максимальная ставка для клиентов Alfa Only составит 6% годовых на один год, для остальных клиентов — 5% на сроки от 1 года до 3 лет. Минимальная сумма вклада — 500 юаней, срок — от 3 месяцев.

Открыть вклад можно в приложении или Альфа-Онлайн, а также в офисе банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб. Клиентская база составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.