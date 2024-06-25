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Альфа-Банк запустил сервис поиска партнеров для предпринимателей в сфере e-com – Альфа-Таргет

С Альфа-Таргет клиенты смогут продвигать бизнес в интернет-банке и мобильном приложении Альфа-Бизнес, а также на сайте Альфа-Банка.

Для этого достаточно разместить объявление о своем товаре или услуге. Можно создать неограниченное количество объявлений, отслеживать статистику просмотров, добавлять заинтересовавшие товары и услуги в избранное. Также при помощи сервиса можно сравнивать цены, ставить оценки и писать отзывы. Покупатели увидят размещенные объявления в интернет-банке, мобильном приложении, на сайте – и смогут связаться со своим партнером по указанным контактам. Попробовать все возможности сервиса можно бесплатно в течение двух месяцев.

«Поиск надежных контрагентов и продвижение товаров и услуг – первоочередная задача для развития бизнеса. Мы создали сервис, который решает сразу обе задачи – соединяет поставщиков и покупателей на единой платформе», – рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Ознакомиться и узнать подробнее на сайте Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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