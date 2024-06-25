Четыре социальных проекта Альфа-Банка признаны лучшими в России

Один из них – проект помощи животным.

Премия «Лучшие социальные проекты России» отметила проект «Вместе в контактном центре» в номинации «Благополучие сотрудников» для сотрудниц в декрете. Цель проекта - поддержка молодых мам и эффективное обеспечение финансового суперсервиса. Сегодня молодые мамы обрабатывают более 20% входящего потока обращений клиентов банка в чат.

Проект помощи животными «Альфа-Друг» победил в номинации «Волонтёрские инициативы сотрудников». В рамках проекта волонтёрские команды регулярно выезжают в приюты для бездомных животных: гуляют с питомцами, помогают кормами и лекарствами. Также бот Альфа-Друг помогает пристраивать котиков и собак, а специалисты бесплатной горячей линии (8-800-222-84-46) готовы ответить на любые вопросы, касающиеся помощи животным.

Третья награда получена в номинации «Благотворительность». Альфа-Банк – лидер корпоративной благотворительности. Это одна из ключевых ценностей и важная часть корпоративной культуры. Банк реализует социальные проекты с первых лет своей работы. И благодаря этому стал lovemark (брендом, имеющим глубокую эмоциональную связь с аудиторией) для миллионов клиентов и на протяжении нескольких десятилетий является лучшим частным банком.

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. В ней участвуют студенты 3-5 курсов и рассказывают о своих достижениях и планах. Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тыс. рублей на реализацию проектов. Призовой фонд составляет 9 млн рублей.

Программа «Лучшие социальные проекты России» — это премия, ежегодно награждающая самые яркие общественные инициативы. «Социальные проекты» уже 12 лет поддерживают лучшие практики и помогают их авторам делать жизнь граждан России лучше.