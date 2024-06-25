Альфа-Банк запустил сайт и службу поддержки на китайском языке для бизнеса в Китае

На сайте эксперты Альфа-Банка рассказывают, как запустить зарплатный проект и открыть расчётный счёт.

Альфа-Банк уже сотрудничает с тысячами китайских компаний и предоставляет им лучший финтех в мире — теперь и на китайском языке.

Также на сайте можно узнать, как пользоваться инструментами финансирования или управления рисками: кредитованием, факторингом, аккредитивами, банковскими гарантиями, FX и ЦФА (цифровыми финансовыми активами).

Ранее Гонконгская ассоциация частных инвестиций (The Hong Kong Equity Investment Association) признала Альфа-Банк самым технологичным банком. Также Альфа-Банк объявил о планах открыть филиалы в Пекине и Шанхае и получил международный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае на уровне AA- со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности Альфа-Банка и устойчивость его бизнес-модели.

Менеджеры Альфа-Банка свободно говорят на китайском. Связаться с ними можно на сайте.