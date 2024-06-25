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Альфа-Банк запустил сайт и службу поддержки на китайском языке для бизнеса в Китае

На сайте эксперты Альфа-Банка рассказывают, как запустить зарплатный проект и открыть расчётный счёт.

Альфа-Банк уже сотрудничает с тысячами китайских компаний и предоставляет им лучший финтех в мире — теперь и на китайском языке.

Также на сайте можно узнать, как пользоваться инструментами финансирования или управления рисками: кредитованием, факторингом, аккредитивами, банковскими гарантиями, FX и ЦФА (цифровыми финансовыми активами).

Ранее Гонконгская ассоциация частных инвестиций (The Hong Kong Equity Investment Association) признала Альфа-Банк самым технологичным банком. Также Альфа-Банк объявил о планах открыть филиалы в Пекине и Шанхае и получил международный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае на уровне AA- со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности Альфа-Банка и устойчивость его бизнес-модели.

Менеджеры Альфа-Банка свободно говорят на китайском. Связаться с ними можно на сайте.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб. Клиентская база составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxweQF5z

/ Сибирское Информационное Агентство /
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