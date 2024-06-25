ББР Банк сообщил о снижении комиссии за swift-переводы в Кыргызстан и Казахстан

C 20 июня текущего года снижена комиссия за перечисление денежных средств в тенге и киргизских сомах – с двух тысяч рублей до 350 рублей. Совершить Swift-перевод возможно:

- в офисе ББР Банка

- в Интернет-Банке (веб-версия и мобильное приложения)

Банк предоставляет возможность совершить перевод даже в том случае, если в городе нахождения клиента нет офиса ББР Банка или даже если человек не является клиентом ББР Банка.

Сделать это можно, пройдя идентификацию по биометрическим данным. Сдать биометрию можно в любом ближайшем к вам банке, оказывающем данную услугу. После успешной регистрации биометрии вы дистанционно сможете стать клиентом ББР Банка, не выходя из дома. Более подробная информация, как пройти идентификацию удаленно - по ссылке

Ознакомиться с тарифами на переводы в национальных валютах можно по этой ссылке