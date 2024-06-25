ББР банк улучшил условия по вкладам и накопительным счетам

Российские банки продолжают повышать проценты по вкладам для физических лиц, сообщает ПРАЙМ. Кредитные организации улучшают предложения для клиентов, несмотря на сохранение ЦБ ключевой ставки.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевая ставка будет и дальше оставаться высокой, поэтому банкам необходимо нарастить ликвидность.

ББР банк сообщаил, что также улучшил условия по вкладам и накопительным счетам. Вклад «Яркая звезда» - это блистательные условия с разными сроками и максимальными ставками.