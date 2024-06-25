Влияние банков на ВВП растет

Финансовая отрасль по итогам квартала нарастила влияние на ВВП России Финансовая и страховая отрасли России показали наибольший рост физического объема валовой добавленной стоимости за квартал - рост составил 18,8%.

РБК пишет со ссылкой на Росстат, что экономика России демонстрирует позитивную динамику четвертый квартал подряд. За январь – март 2024 года ВВП России показал прирост на 5,4%. Цифра совпала с прогнозом Минэкономразвития за первый квартал 2024 года от конца апреля. А вот Банк России ранее давал более скромную оценку динамики ВВП за первый квартал — 4,6%.

По мнению экспертов, финансовый сектор набирает темп шестой квартал подряд и подходит к максимальному для себя темпу, преодолев локальное снижение во втором полугодии 2022 года.

ББР Банк является активным участником финансовой системы, вместе со всей отраслью внося вклад в общую копилку экономики страны. При этом банк придерживается взвешенной и аккуратной стратегии развития, сообщили в банке.