Малый бизнес Иркутской области больше всего нуждается в менеджерах по продажам и рабочих

В начале этого года компании малого бизнеса в России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Иркутской области количество вакансий осталось на уровне прошлого года. Данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Иркутская область находится в этом списке на 16-м месте, и на нее приходится 1% от всех вакансий компаний из малого бизнеса, открытых в стране за данный период.

Тенденции в спросе на специалистов

Работодатели малого бизнеса чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание».

Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на системных администраторов (+176% вакансий год к году), на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.

Зарплатные предложения и их динамика

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года составила 70,8 тыс. рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. В Иркутской области зарплатные предложения находятся на уровне 60,8 тыс. рублей, в среднем, и по сравнению с прошлым годом они выросли на +21%.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99,8 тыс. рублей), Москве (95,4 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90,5 тыс. рублей).

Вакансии и условия работы

Любопытно, что самый высокий рост спроса на персонал показывают компании из малого бизнеса, которые оказывают услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), а также частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). При этом в 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.