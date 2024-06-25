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Банк «Солидарность» предупреждает о новых схемах мошенничества

АО КБ «Солидарность» информирует клиентов о новой схеме мошенничества.

– Мошенники активно обращаются к гражданам от имени кредитных организаций, в том числе нашего банка. Они могут обращаться к вам по имени и отчеству через мессенджеры, СМС и сообщать о новой версии банковского программного продукта, якобы доступной в известных магазинах приложений. Злоумышленники приводят ссылки для загрузки и рекомендуют распространять их среди вашего круга знакомых. Для стимулирования скорейшей загрузки может использоваться информация о скором удалении приложения. Внимание, это мошенники! При загрузке программы по ссылке вы установите мошенническое приложение и можете лишиться всех денежных средств!
Будьте бдительны! Устанавливайте банковские приложения только из официальных источников, указанных на сайте solid.ru, или по ссылкам, предоставленным индивидуально при обращении в офисы или поддержку банка, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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