Банк «Солидарность» сообщил об изменении тарифов по банковским картам

Информируем вас, что с 26.06.2024 вносятся изменения в тарифы по банковским платёжным картам для физических лиц в АО КБ «Солидарность».

Вводится комиссия 1,5 % (min 100 руб.) за снятие наличных денежных средств с дебетовых карт МИР Солидарность, Мир Солидарность «Виртуальная» через банкоматы других банков Российской Федерации. Изменения стоимости тарифов не коснутся карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, Мир Солидарность «Социальная», Мир Солидарность «Карта жителя Самарской области», Мир Солидарность «Автокредит»

Изменяется комиссия 1,5 % (min 100 руб.) за снятие наличных денежных средств с дебетовых карт UnionPay, Кобейдж UPI+МИР, Visa в рублях РФ через банкоматы других банков Российской Федерации.

Изменяется комиссия 1,0 % (min. 50 руб.) за снятие наличных денежных средств с дебетовых карт МИР / UnionPay «Welcome Card».

Вводится комиссия: 79 руб. в месяц за оповещение об операциях по карте Мир Солидарность «Виртуальная».