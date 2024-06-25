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Банк «Солидарность» сообщил об изменении тарифов по банковским картам

Информируем вас, что с 26.06.2024 вносятся изменения в тарифы по банковским платёжным картам для физических лиц в АО КБ «Солидарность».

  • Вводится комиссия 1,5 % (min 100 руб.) за снятие наличных денежных средств с дебетовых карт МИР Солидарность, Мир Солидарность «Виртуальная» через банкоматы других банков Российской Федерации. Изменения стоимости тарифов не коснутся карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, Мир Солидарность «Социальная», Мир Солидарность «Карта жителя Самарской области», Мир Солидарность «Автокредит»
  • Изменяется комиссия 1,5 % (min 100 руб.) за снятие наличных денежных средств с дебетовых карт UnionPay, Кобейдж UPI+МИР, Visa в рублях РФ через банкоматы других банков Российской Федерации.
  • Изменяется комиссия 1,0 %  (min. 50 руб.)  за снятие наличных денежных средств с дебетовых карт МИР / UnionPay «Welcome Card».
  • Вводится комиссия: 79 руб. в месяц  за оповещение об операциях по карте Мир Солидарность «Виртуальная».
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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