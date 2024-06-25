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Дальневосточный банк – в числе лидеров рейтинга лучших автокредитов

Финансовое учреждение вошло в ТОП-10 лучших кредитов на подержанные авто в июне 2024 года, заняв 6 место, по версии финансового маркетплейса Выберу.ру. Аналитики сервиса сравнили текущие условия кредитов на автомобили с пробегом в российских банках, которые входят в ТОП-50 по объемам кредитования. В результате был определен список наиболее привлекательных предложений.      

Автокредит Дальневосточного банка на приобретение подержанного автомобиля вошел в первую десятку по таким параметрам, как:

·        процентные ставки по кредитам,

·        величина первоначального взноса,

·        полная стоимость кредита,

·        размер ежемесячного платежа,

·        срок кредитования,

·        максимальная сумма кредита,

·        разница между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах,

·        условия снижения ставки, в том числе платная опция,

·        требования к страхованию,

·        льготы для различных категорий заемщиков.

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Кроме того, при составлении рейтинга в расчет брались такие критерии, как надежность банка и значимость на финансовом рынке страны.

«Кредит на приобретение автомобиля с пробегом остается одним из самых востребованных банковских продуктов, – комментирует начальник Кредитного департамента АО «Дальневосточный банк» Ольга Шевченко. – В Дальневосточном банке по данной программе можно взять от 300 тысяч до 10 млн рублей, причем кредит на сумму до 2,5 млн можно оформить без первоначального взноса».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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