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МИРовая подписка: клиенты Дальневосточного банка могут 14 дней бесплатно пользоваться сервисом MTC Premium

Бесплатная подписка MTC Premium на 14 дней доступна всем владельцам карт «МИР» Дальневосточного банка по промокоду. Успейте получить промокод до 31 июля 2024 года. Для этого нажмите на кнопку «Получить подарок» в программе лояльности на vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Ваш уникальный промокод отобразится в личном кабинете в разделе «Призы и подарки».   

Активируйте промокод на сайте MTC Premium и пользуйтесь сервисом 14 дней бесплатно. Далее стоимость подписки для пользователей программы лояльности «МИР» в течение года составит 199 рублей в месяц вместо обычного тарифа 249 рублей в месяц.

Внутри подписки MTC Premium вас ждут музыка без ограничений в МТС Music, кино и сериалы в KION, книги в сервисе Строки, защита от спам-звонков и другие преимущества.

Подробные условия акции смотрите здесь.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwoJAn4

/ Сибирское Информационное Агентство /
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