МИРовая подписка: клиенты Дальневосточного банка могут 14 дней бесплатно пользоваться сервисом MTC Premium

Бесплатная подписка MTC Premium на 14 дней доступна всем владельцам карт «МИР» Дальневосточного банка по промокоду. Успейте получить промокод до 31 июля 2024 года. Для этого нажмите на кнопку «Получить подарок» в программе лояльности на vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Ваш уникальный промокод отобразится в личном кабинете в разделе «Призы и подарки».

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