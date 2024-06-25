20-21 июня 2024 года Примсоцбанк выступил партнером молодежной программы Finopolis.365 – кейс-чемпионата, которая прошла на площадке ДВФУ.



Молодежная программа FINOPOLIS.365 – это цикл мероприятий, проводимых в течение всего года, направленных на популяризацию финтеха в молодежной среде, разработку инновационных проектов молодыми специалистами с привлечением представителей финтех-рынка в качестве менторов и наставников. Программа проводится в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.



Примсоцбанк предоставил участникам кейс на тему: «FinTech для сотрудников: проектирование корпоративного мобильного приложения». Его решали 4 команды молодых специалистов. В роли менторов, поддерживающих и направляющих ребят, выступили эксперты Примсоцбанка: Елена Курилова, начальник сектора бизнес-анализа; Денис Бакаев, начальник отдела развития фронт-офисных систем; Елизавета Жданова, старший менеджер проектов сектора по управлению проектами.



Также организаторами и экспертами со стороны Примсоцбанка выступили Светлана Борисенко, начальник управления по персоналу и организационному развитию, и Юлия Бурцева, ведущий специалист по внутренним коммуникациям УПИОР. Сергей Колеев, начальник отдела развития банковских технологий Примсоцбанка, вошел в состав жюри чемпионата. Сотрудники отдела обучения и развития персонала Банка Татьяна Прилепская и Алексей Михайлов провели для студентов мастер-класс «Starter Pack фасилитатора».



В мероприятии приняли участие ключевые фигуры финансового сектора - Ирина Карлаш, руководитель Дальневосточного главного управления Банка России и Станислав Короп, руководитель Департамента финансовых технологий Банка России. Последний выступил с лекцией «Технологии в финансах: зачем они нужны и почему все ими пользуются».



Отметим, участие Примсоцбанка в Finopolis.365 – это вклад в развитие финтех-сообщества и поддержка молодых талантов, которые уже сегодня создают будущее финансовых технологий.