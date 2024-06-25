При поддержке Примсоцбанка во Владивостоке прошла четвертая Ассамблея врачей

Накануне Дня медицинского работника, 14 июня в отеле LOTTE во Владивостоке прошла четвертая Ассамблея врачей.



Мероприятие объединило специалистов разных сфер здравоохранения и направлений медицины со всего Дальнего Востока. Среди них – нештатные специалисты министерства здравоохранения Приморского края, главные врачи лечебных учреждений, заведующие отделениями, ведущие специалисты в разных сферах медицины, ученые, разработчики новых технологий и методов лечения. Среди медработников разыграли сертификаты и подарки от спонсоров. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стал официальным партнёром мероприятия.



Напомним, впервые Дальневосточная ассамблея врачей состоялась 10 июня 2021 года. В ней, в частности, приняли участие врачи, работавшие в «красной зоне» госпиталей и в амбулаторно-информационных пунктах, стоявшие на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Красивая традиция поздравлять лучших представителей профессии накануне Дня медицинского работника продолжается и сегодня.