Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших карт для путешественников Карта «S7 Priority» Примсоцбанка вошла в ТОП-10 лучших дебетовых карт для путешественников в июне 2024 года, сообщает портал «Выберу.ру».
По расчетам экспертов, карта заняла 8 место из предложений банков. Отметим, при составлении рейтинга карт учитывался не только размер кэшбэка на «путешествия» и условия начисления миль, но и такие факторы как:
• Условия обмена миль и баллов кэшбэка на рубли;
• Количество бонусных категорий;
• Величина кэшбэка на всё и у партнеров;
• Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
• Стоимость годового обслуживания карты;
• Цена sms-информирования;
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• Набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, доставка пластика;
• Значимость банка на финансовом рынке.
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