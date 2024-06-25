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Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших карт для путешественников

Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших карт для путешественников Карта «S7 Priority» Примсоцбанка вошла в ТОП-10 лучших дебетовых карт для путешественников в июне 2024 года, сообщает портал «Выберу.ру».

По расчетам экспертов, карта заняла 8 место из предложений банков. Отметим, при составлении рейтинга карт учитывался не только размер кэшбэка на «путешествия» и условия начисления миль, но и такие факторы как:

• Условия обмена миль и баллов кэшбэка на рубли;
• Количество бонусных категорий;
• Величина кэшбэка на всё и у партнеров;
• Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
• Стоимость годового обслуживания карты;
• Цена sms-информирования;

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• Набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, доставка пластика;
• Значимость банка на финансовом рынке.

Для справки: «Выберу.ру» www.vbr.ru — это проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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