Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших карт для путешественников Карта «S7 Priority» Примсоцбанка вошла в ТОП-10 лучших дебетовых карт для путешественников в июне 2024 года, сообщает портал «Выберу.ру».

По расчетам экспертов, карта заняла 8 место из предложений банков. Отметим, при составлении рейтинга карт учитывался не только размер кэшбэка на «путешествия» и условия начисления миль, но и такие факторы как:



• Условия обмена миль и баллов кэшбэка на рубли;

• Количество бонусных категорий;

• Величина кэшбэка на всё и у партнеров;

• Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

• Стоимость годового обслуживания карты;

• Цена sms-информирования;