Примсоцбанк предлагает Дальневосточную ипотеку работникам медицины и образования

Примсоцбанк обновляет условия по Дальневосточной ипотеке. Теперь для того, чтобы приобрести недвижимость по льготной программе работникам медицинской и образовательной сферы не нужен пятилетний стаж, 3 месяцев после официального трудоустройства достаточно, чтобы банк принял заявку.



Также в 2024 году действуют следующие изменения по программе:



• Сумма кредита увеличена до 9 млн. руб. не только на первичный, но и на вторичный рынок;

• Базовая ставка снижена до 1,8% годовых;

• Запущена возможность строительства жилого дома по своему проекту.



Важно: строительство дома возможно, как на своей земле, так и одновременным приобретением участка. Аккредитация строительной компании не требуется: заёмщик получает денежные средства наличными «на руки» и полностью контролирует все этапы строительства.

– Появление ипотеки с низкой ставкой стимулирует развитие покупки жилья в регионах Дальневосточного Федерального округа. За четыре года действия программы кредиты на покупку жилья получили более 93 тыс. семей. Объем ввода жилья в регионе достиг 3,8 млн. кв.м. – это в 1,6 раза выше, чем до ее внедрения, - рассказал начальника управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Илья Ткачук.



Напомним, Дальневосточная ипотека была запущена в 2019 году. Оформить ипотеку на строительство дома или покупку квартиры на первичном и вторичном рынке могут:



• граждане, состоящие в браке до 36 лет;

• граждане до 36 лет с ребенком не старше 19 лет;

• работники медицинской и образовательной сферы – в том числе медсестры, фельдшеры, санитары, водители, бухгалтеры и т.д.



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Условия по программе: Сумма кредита от 500 000 до 9 млн. рублей, первоначальный взнос от 20%. Процентная ставка - от 1,8% годовых, при отказе от личного страхования ставка увеличивается на 1%.Отметим, если заёмщик не проходит по доходу, программа позволяет привлечь созаёмщика или поручителя. При этом созаёмщик не обязан соответствовать требованиям программы.Узнать подробности о дальневосточной ипотеке вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.