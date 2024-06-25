Примсоцбанк – в ТОП-30 медиарейтинга российских банков по версии Finmarket

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 медиарейтинга российских банков за май 2024 года, сообщает портал Finmarket.

Таким образом, по количеству упоминаний в СМИ Примсоцбанк занял 27 место, а по показателю индекса заметности – 47.



Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.



Отметим, самыми растиражированными инфоповодами банка в мае стали новости о возможности оформить платежный стикер и о том, что Примсоцбанк - в ТОП-50 российских банков по размеру активов.