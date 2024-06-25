Солид Банк вновь повысил ставки по вкладам

Солид Банк повысил процентных ставок по некоторым вкладам для частных лиц с 19.06.2024.

Еще более доходными стали самые популярные варианты из линейки для частных лиц: фирменный вклад «Солидный», летняя новинка «Летний бриз», краткосрочный вклад «Стабильный процент» и долгосрочный «Перспективный».

Изменение ставок произошло по вкладам, подходящим под разные цели и стратегии накопления, чтобы каждый вкладчик смог найти для себя нужный вариант и выгоду.

Краткосрочный вклад на 182 дня «Стабильный процент» теперь можно оформить по ставке 17% годовых. Сумма вклада сохраняется прежней: от 50 000₽ до 5 млн₽. Пополнить сумму вклада возможно в течение первых 10 календарных дней, исчисляемых с даты открытия вклада.

Для удобства вкладчиков теперь предусмотрена автоматическая пролонгация вклада «Стабильный процент» на условиях, которые будут актуальны по вкладу на момент пролонгации. Начисление процентов производится ежемесячно, в последний день месяца, выплата – в конце срока вклада. По ссылке можно узнать полные условия вклада и оставить заявку на консультацию от специалиста.

В рамках летнего вклада на 91 день «Летний бриз» вкладчиков ожидает не меньшая доходность, которая может составить до 17,3%. Сумма вклада от 30 000₽ до 5 млн₽.

Для получения повышенной ставки клиенту необходимо внести денежные средства в программы на выбор: Инвестиционное страхование жизни «Стратегия максимального роста», страхование жизни «Кэшбэк», страхование жизни «Гарантированный доход» Страховой компании «БКС Страхование жизни» и во вклад в пропорции 1:3. Минимальная сумма вклада – 30 000₽. Проценты также начисляются ежемесячно, выплата – в конце срока вклада.

Без оформления страховых программ вкладчикам по этому вкладу будет доступна не менее приятная ставка – 16,3% годовых.

Отличный вариант, чтобы получить доход очень быстро. Подробнее узнавайте по ссылке.

Чтобы зафиксировать реальную повышенную ставку на долгий срок, Солид Банк предлагает вклад «Перспективный» теперь по ставке 16% годовых на 730 дней. Такая ставка будет сохраняться весь срок вклада!

Минимальная сумма вклада – 50 000₽, вкладчикам будет доступно пополнение вклада в течение первых 365 календарных дней со дня открытия вклада.

Предусмотрено льготное досрочное расторжение договора вклада, при котором вкладчики смогут сохранить % по льготным ставкам. Подробнее по ссылке.

Фирменный вклад «Солидный» также был улучшен, теперь доступен первые 365 дней по ставке 16% годовых, с 366 по 730 день – 15% годовых. Минимальная сумма, по-прежнему, 30 000₽, а пополнение доступно первые 100 календарных дней со дня открытия вклада. Выплата процентов производится ежемесячно или же путем капитализации.

Вкладчикам доступно льготное досрочное расторжение вклада с 366 дня с сохранением процентов: проценты начисляются за период с 1 по 365 день (включительно) по ставке 16% годовых. Полные условия по ссылке.

Самые популярные вклады Солид Банка были оптимизированы и стали еще эффективнее! Не упускайте возможности увеличить свой капитал с такими процентными ставками.

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