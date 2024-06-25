Солид Банк повысил ставки по депозитам в рублях и юанях для юрлиц и ИП

С 18.06.2024 Солид Банк внес изменения во все предложения по депозитам для юридических лиц и ИП. Процентные ставки повысились не только по депозитам в рублях: «Солид-Доход» и «Солид-Комфорт», но и по валютному депозиту в юанях «Солид-Стабильный».

«Солид-Доход» - депозит с повышенной ставкой, которая теперь доступна в значении от 14,5% до 16,8% годовых. Процентная ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения депозита. Депозит для бизнеса, нацеленного на высокие пассивные доходы.

Разместить депозит возможно на срок от 1 до 385 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения остается прежней – 100 000 рублей.

«Солид-Комфорт» - депозит с лояльными и удобными условиями для клиентов. Размещение теперь доступно по ставке от 15,8% до 16,7% годовых. Ставка также зависит от суммы и срока размещения. Минимальная сумма размещения – 100 000 рублей. Срок размещения депозита от 32 до 385 дней с возможностью пролонгации.

Удобство депозита «Солид-Комфорт» выражено в возможностях частичного изъятия средств и пополнения. Напоминаем условия:

Клиенту доступно пополнение депозита в течение всего срока на следующих условиях:

- минимальная сумма единовременного дополнительного взноса должна быть не менее 1/10 от первоначальной суммы;

- прием дополнительным взносов прекращается за 30 дней до окончания срока договора по депозиту.

Частичное изъятие также доступно в течение всего срока действия договора при условиях:

- сумма единовременного изъятия не более 50 % от суммы депозита на момент изъятия и не чаще, чем 1 раз в 180 календарных дней;

- остаток средств на депозитном счете после изъятия не может быть менее минимальной суммы депозита.

Для бизнеса, ведущего деятельность в валюте, также улучшили условия для получения дополнительного дохода. Процентная ставка по валютному депозиту «Солид-Стабильный» в юанях выросла до значений от 3% до 4,1% годовых. Остальные условия остаются прежними: от 10 000 CNY на срок от 31 до 385 дней. Возможна пролонгация депозита на аналогичный срок.

Подробные условия по всем депозитам для бизнеса и форма для заявки на консультацию по ссылке.

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