«Цифра банк» стал номинантом премии FINNEXT с кейсом облачного решения банка для мобильного приложения — FeatRich-OTA. Использование собственного решения обновлений мобильного приложения «по воздуху» FeatRich-OTA позволило банку сократить время доставки изменений в ДБО банка с 16 календарных дней до 1 дня. При этом продуктовые команды мобильного банка получили возможность публиковать свои изменения не в рамках «релизного поезда» 2 раза в месяц, а по запросу, что существенно упростило и ускорило процесс внедрения изменений.

FINNEXT — это профессиональная премия российского финтеха, учреждена Издательским домом «Регламент» и порталом FutureBanking для популяризации успешных кейсов российских банков и компаний по цифровой трансформации финансового рынка, формированию новой партнерской среды и корпоративной культуры. Премия FINNEXT была организована в рамках 12-го форума FINNEXT 2024, посвящённого стратегическим направлениям развития российского финтеха в 2024-2025 годах, в котором приняли участие свыше 6500 профессиональных участников рынка. В рамках премии FINNEXT профессиональное жюри оценивало свыше 100 российских финтех кейсов.